Speziell an Jugendliche ab 12 Jahren wendet sich „meet, eat, create“ („sich treffen, was essen, was machen“ – abgekürzt BIB:MEC) in der Frankenthaler Stadtbücherei. Bei der nächsten Ausgabe am Freitag, 19. Juni, von 18 bis 21 Uhr kann an der Playstation und der Switch gezockt werden, so die Stadt in ihrer Ankündigung. Außerdem steht eine Virtual-Reality-Brille bereit. Die Jugendlichen können auch Neues ausprobieren: Bei diesem Treffen werden dekorative Keramik-Schalen und Buchstaben bemalt, marmoriert oder mit Manga-Motiven beklebt. Für sommerliche Snacks und Getränke ist gesorgt.

Die Teilnahme kostet 3 Euro, Anmeldungen sind ab sofort möglich: telefonisch unter 06233 89-630, per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 15 Uhr.