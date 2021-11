Nach der Räumung des vierten und fünften Obergeschosses des ehemaligen Hotels „Zum Kurfürsten“ am 5. November hat es am Donnerstag einen weiteren Einsatz in dem Gebäude gegeben. Nach Angaben der Stadtverwaltung seien am Abend der Kommunale Vollzugsdienst, Feuerwehr und Bauaufsicht Hinweisen auf illegale Wohnungen im Keller nachgegangen. Dieser konkrete Verdacht habe sich zwar vor Ort nicht bestätigt, es seien dennoch weitere „baurechtliche Beanstandungen“ gemacht worden, teilte die Stadt auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Weil „keine Gefahr im Verzug“ gewesen sei, habe das auch keine unmittelbaren Maßnahmen zur Folge gehabt. Das war vergangene Woche anders: Weil Fluchtwege versperrt und Brandschutzvorkehrungen nicht eingehalten waren, mussten 30 Bewohner des früheren Hotels, darunter Familien mit Kindern, ihre Wohnungen verlassen.