Ein halbes Jahr nachdem die Bauaufsicht am 5. November ein Gebäude im Meergartenweg aus Sicherheitsgründen teilweise räumen ließ, ist das oberste Geschoss immer noch nicht freigegeben. Ob dem Eigentümer Konsequenzen drohen, dazu äußert sich die Stadt weiter nicht.

Voraussetzung für die Freigabe sei weiterhin, dass die teils gravierenden Baumängel beseitigt sind. Bislang seien fehlende Unterlagen, etwa zu statischen Berechnungen und zum Umbau der Fluchtwege, trotz Aufforderung noch nicht vorgelegt worden. Das teilt die Verwaltung auf erneute Nachfrage mit.

Um in dem gesperrten Stockwerk arbeiten zu können, müsste dieses durch die Verwaltung geöffnet werden. In der Zeit von Februar bis April habe der Vollzugsdienst vier bis sechs Mal pro Monat den fünften Stock des Gebäudes im Meergartenweg 1 geöffnet. Allerdings nicht nur für den Hauseigentümer, sondern auch für ehemalige Bewohner, die für ihren Umzug Dinge aus der Wohnung holen mussten.

Keine Familie mehr in Notunterkunft

Bei einem Polizeieinsatz in dem Mehrfamilienhaus am Strandbad waren Verstöße beim Brandschutz und das Fehlen von Flucht- und Rettungswegen festgestellt worden. 30 Personen mussten daraufhin in Notunterkünfte umziehen.

Drei Wochen später hatte die Bauaufsicht das vierte Obergeschoss des ehemaligen Hotels wieder freigegeben. Bei der immer noch verschlossenen obersten Etage handelt es sich um eine illegal errichtete Aufstockung, von der die Stadt bereits im Januar 2020 Kenntnis erhalten hatte.

Ob dem Eigentümer des ehemaligen Hotels Kurfürst finanzielle oder juristische Konsequenzen drohen, dazu will sich die Stadt mit Verweis auf ein laufendes Verfahren weiterhin nicht äußern. Alle betroffenen Familien aus dem Obergeschoss hätten inzwischen eine andere Bleibe, es sei niemand aus dem Gebäude mehr städtisch untergebracht, heißt es auf Nachfrage.