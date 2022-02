Mehr als drei Monate, nachdem die Bauaufsicht am 5. November ein Gebäude im Meergartenweg aus Sicherheitsgründen teilweise räumen ließ, ist das oberste Geschoss immer noch nicht freigegeben. Das teilt die Verwaltung auf Nachfrage mit. Voraussetzung dafür sei, dass die teils gravierenden Baumängel beseitig sind. Bislang seien fehlende Unterlagen, etwa zu statischen Berechnungen und zum Umbau der Fluchtwege, noch nicht vorgelegt worden.

Bei einem Polizeieinsatz in dem Komplex waren Verstöße beim Brandschutz und das Fehlen von Flucht- und Rettungswegen festgestellt worden. 30 Personen mussten daraufhin in Notunterkünfte umziehen. Drei Wochen später hatte die Bauaufsicht das vierte Obergeschoss des ehemaligen Hotels wieder freigegeben. Bei der immer noch verschlossenen obersten Etage handelt es sich um eine illegal errichtete Aufstockung. Eine Familie lebe derzeit noch in einer städtischen Notunterkunft, teilt die Verwaltung mit. Alle anderen seien zurück in den Meergartenweg oder in andere Wohnungen gezogen. Ob dem Eigentümer des ehemaligen Hotels Kurfürst finanzielle oder juristische Konsequenzen drohen, dazu will sich die Stadt mit Verweis auf ein laufendes Verfahren nicht äußern.