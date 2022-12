Wegen massiven Verstößen gegen Brandschutz- und Sicherheitsvorschriften mussten Bewohner eines ehemaligen Hotels im Meergartenweg im November 2021 ihr Zuhause verlassen. Inzwischen sind zwei der Wohnungen im illegal gebauten Obergeschoss wieder belegt, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt.

Weitere Wohnungen in der obersten Etage des Gebäudes, die ohne Genehmigung aufgesetzt worden war, würden derzeit noch umgebaut. „Das Vorhaben wird regelmäßig durch die Bauaufsicht kontrolliert“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Dazu hat die Verwaltung auch allen Grund: Zuletzt war im Sommer an der rechten Außenseite des mehrstöckigen Gebäudes eine Fluchttreppe aufgebaut worden, ohne dass es dafür eine Baufreigabe gab. Diese wurde erst am 11. Juli erteilt – und damit, als die Treppe bereits stand. Die erforderlichen Unterlagen habe der Bauherr erst an diesem Tag vorgelegt, teilte die Stadt damals auf Nachfrage mit.

Dies sei weder üblich noch seien damit Verfahrenswege eingehalten worden. Man prüfe rechtliche Konsequenzen, so die Ankündigung. Zum Stand dieser Prüfung äußert sich die zuständige Fachabteilung mit Verweis auf laufende Verfahren nicht. Die ordnungsgemäße Ausführung der Stahltreppe sei von einem unabhängigen Prüfingenieur bestätigt worden. Der Kommunale Vollzugsdienst habe dem Eigentümer im Juli die Schlüssel zum fünften Obergeschoss übergeben, das bis dahin mehr als ein halbes Jahr gesperrt gewesen war. Damit war auch der Zutritt zu den beiden Wohnungen freigegeben.