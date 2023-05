Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An allen Ecken und Enden fehlen Fachkräfte. Auch in den Arztpraxen spitzt sich der Mangel beim qualifiziertem Personal immer weiter zu. Sie suchen händeringend Medizinische Fachangestellte, doch an Bewerbungen hapert es. Obwohl der Beruf laut dem Bundesinstitut für Berufsbildung auf Platz eins der Beliebtheitsskala bei jungen Frauen steht.

Doch viele der Frauen verlassen nach der Ausbildung die Arztpraxis und suchen lukrativere Perspektiven, beispielsweise im Krankenhaus. Immer mehr niedergelassene Mediziner sind frustriert und fühlen