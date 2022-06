Regionalliga-Aufsteiger Wormatia Worms hat Maximilian Mehring als neuen Trainer verpflichtet. Er kommt vom SV Waldhof Mannheim, bei dem er als Co-Trainer tätig war. Es ist die erste Cheftrainerposition des 36-jährigen gebürtigen Wormsers.

Der neue Trainer ist kein Unbekannter für die Verantwortlichen der Wormatia. Mit Maximilian Mehring, kehrt nicht nur ein ehemaliger Co-Trainer, sondern auch ehemaliger Spieler zurück nach Worms. Mehring absolvierte seine letzten beiden Profijahre bei der Wormatia. Anschließend begann seine Zeit als Assistenz-Trainer.

Erst unter Steven Jones, dann unter Kristjan Glibo, entwickelte sich der junge Übungsleiter weiter. Im Sommer 2020 folgte der Wechsel zum Drittligisten SV Waldhof Mannheim – auch dort als Co-Trainer unter Patrick Glöckner. Zwei Jahre später fühlt sich Mehring nun gerüstet für seinen ersten Posten als Cheftrainer.

„Ich wollte mich selbst etwas herausfordern und bin der Meinung, dass ich als Trainer besser werden kann, wenn ich eine Cheftrainerrolle mal annehme“, sagt der Familienvater. Erste Gespräche über den vakanten Posten bei der Wormatia führte er dann Anfang März. Überzeugungsarbeit musste dabei keine geleistet werden, erklärt Mehring, da er den Verein bestens kenne.

Rückkehr kein Selbstläufer

Doch ein Selbstläufer war dies nicht. „Ich habe mir die Entscheidung nicht einfach gemacht. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, in Mannheim zu bleiben, aber die Arbeit als Cheftrainer hat mich mehr gereizt“, gesteht der Ex-Profi, der unter anderem für den SC Freiburg, den SV Darmstadt 98 und die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt auflief, ehe er sich 2013 der Wormatia anschloss.

Auch wegen dieser Zeit, wusste er genau, was auf ihn warte und wie die Konstellation sei, berichtet der Trainer. Aus dieser Zeit kennen ihn noch viele ehemalige Mitspieler, die nun teilweise wieder unter ihm spielen werden – wie zum Beispiel Sandro Loechelt. „Zum Teil haben sich Spieler bei mir gemeldet. Das was ich an Reaktionen bekam, war überwiegend positiv“, verrät Mehring.

Die Mischung muss stimmen

Er will seinen Spielern, aus seiner Erfahrung, die er in der dritten Liga gesammelt hat, einiges mitgeben. „Wenn du Spieler trainieren darfst, die zum Teil schon in der Bundesliga unterwegs waren, oder vielleicht international gespielt haben, kannst du genau hinschauen, wie die im Training mit gewissen Dingen umgehen und wie professionell sie das leben“, berichtet er.

Diese Professionalität möchte Mehring auch bei der Wormatia miteinbringen und vor allem an die jungen Spieler im Kader weitergeben. Doch auch an Struktur möchte Mehring etwas ändern. „Ich denke wir müssen Erfahrung mit reinbringen, aber ich will auch dieses Jugendliche beibehalten“, sagt der neue Trainer.

Klassenerhalt als Ziel

Die Entscheidung von Maximilian Mehring fiel bereits, als noch nicht klar war, dass Wormatia Worms in der kommenden Saison in der Regionalliga Südwest spielen wird. Die Ziele des Übungsleiters für die höhere Klasse sind zurückhaltend. „Ich erwarte, dass es in der Regionalliga sehr schwer werden wird. Das Ziel kann nur der Klassenerhalt sein“, macht Mehring klar.

Mentalität sei ihm dabei das Wichtigste. „Der Verein tickt nun mal so. Es wird und muss eine Teamarbeit sein. „Wir werden nur übers Kollektiv eine Chance haben und als Team funktionieren. Dann wird es schwer, in Worms zu bestehen“, glaubt der ehemalige Spieler.

Eine festgefahrene Spielidee hat der neue Coach indes nicht. „Je nach Kader, müssen wir mal schauen, ob das ein höheres Pressing ist oder vielleicht auch eine abwartendere Spielweise sein wird“, sagt der – zusammen mit seiner Frau und seinem dreijährigen Sohn – in Osthofen lebende Familienvater.

Der neue Klub von Mehrings Vorgängers Kristjan Glibo ist die zweite Mannschaft von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Assistieren wird dem 40-Jährigen dann Ex-Profi und Bundesliga-Torschützenkönig Alexander Meier.