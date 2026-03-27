Maximilian Gärtner ist am Mittwoch von der Mehrheit des Gemeinderats zum Beigeordneten der Ortsgemeinde Dirmstein gewählt worden.

Elf Stimmberechtigte votierten für Maximilian Gärtner (33) als einer von drei Stellvertretern des Ortsbürgermeisters, sieben stimmten mit Nein. Gärtner, der Mitglied der Wählergruppe Initiative Dirmstein (ID) ist, ersetzt Sabine Diehl (ID), die im Februar vom Beigeordnetenamt zurückgetreten ist. Der Geschäftsbereich umfasst Landwirtschaft, Weinbau, Umwelt, Friedhof und Bauhof. Diehls Sitz im Rat und in der sechsköpfigen ID-Fraktion geht an Christoph Müller.

Auf das Thema Umwelt wolle er in den kommenden drei Jahren bis zur nächsten Gemeinderatswahl seinen gestalterischen Fokus richten, sagte Gärtner gegenüber der RHEINPFALZ. Hier möchte er Dirmstein ein Stück voranbringen, sei es durch die Kombination von Begrünung und Verkehrsberuhigung, wie sie die SPD-Fraktion vorgeschlagen habe, oder durch eine bessere Infrastruktur für Leute, die Dirmstein mit dem E-Auto oder dem E-Bike besuchten. Auch eine Reparaturstation im Ort könne letztlich dazu beitragen, den Radverkehr zu stärken.

Die sieben Neinstimmen bei seiner geheimen Wahl am Mittwoch nimmt Gärtner gelassen: „Die Demokratie lebt von unterschiedlichen Meinungen.“ Er nehme das als Ansporn für seine Arbeit als Beigeordneter, um Vorbehalte gegen ihn zu widerlegen.