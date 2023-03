Zwei Neuntklässler-Teams der Friedrich-Schiller-Realschule plus haben nach deren Angaben beim Landesfinale des Wettbewerbs „Formel M – das Mausefallenauto“ gute Platzierungen erreicht. Bei der von der Stiftung Pfalzmetall ausgerichteten Veranstaltung im Hohenstaufengymnasium in Kaiserslautern erreichte das Team „Schillers Mausefalle“ mit Beatrix Stallmann, Ruth Wiebe, Fiona Hähnel und Fabian Steib einen hervorragenden dritten Platz und ein Preisgeld in Höhe von 200 Euro. Das Team „Die schnelle Forelle“ mit Philipp Ruppel und David Eckhart belegte den sechsten Platz von neun Teams. Bei den selbstgebauten Fahrzeugen dient eine Mausefalle als Antrieb. Entscheidend ist die dann die damit erreichte Weite.