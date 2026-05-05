Das traditionsreiche Frankenthaler Bettenfachgeschäft Lang in der Schnurgasse ist größer und attraktiver geworden. Durch einen Umbau wurde zusätzlicher Raum geschaffen.

Der Plan von Inhaber Thomas Curschmann, um das Platzangebot in seinem Laden zu erweitern: Zum Nachbaranwesen, einer ehemaligen Fahrschule, wurde eine dicke Mauer durchbrochen. Und schon standen noch einmal 70 Quadratmeter zur Verfügung. Die Präsentation von Bettgestellen, Lattenrosten und Matratzen kann damit wesentlich großzügiger gestaltet werden. Die Kunden haben jetzt die Möglichkeit, im Laden rund 20 verschiedene Liegeflächen auszuprobieren. Auch zwei neue Hersteller wurden in das Sortiment aufgenommen.

Nach den Investitionskosten für den Umbau gefragt, nennt Thomas Curschmann im Gespräch mit der RHEINPFALZ eine mittlere fünfstellige Summe. Als klassisches Familienunternehmen, in dem auch Ehefrau Steffi und Sohn Tim sowie Schwester Petra März beschäftigt sind, genießt Betten Lang über die Grenzen Frankenthals hinaus einen sehr guten Ruf. „Wir haben unser Einzugsgebiet insbesondere Richtung Rheinhessen erweitert“, berichtet Curschmann. Auch Kunden rechts des Rheins finden nach eigenen Angaben den Weg zu ihm. Mit der aktuellen Auftragslage zeigt er sich sehr zufrieden.

Freilich ist der wirtschaftliche Erfolg den Curschmanns nicht in den Schoß gefallen. Die Beratung, die nicht im Geschäft endet, sondern sich auch auf das Zuhause der Kunden erstreckt, trägt ebenso Früchte wie die individuellen, am jeweiligen Bedarf orientierten Schlafsysteme. „Bei uns gibt es keine Betten von der Stange“, unterstreicht Thomas Curschmann. Regelmäßige Schulungen und Fortbildungen seien für ihn eine Selbstverständlichkeit. Sein Fachgeschäft wurde durch die „Aktion Gesunder Rücken“ zertifiziert.

Bett wird an jeweilige Wirbelsäule angepasst

Auf das ergonomisch richtige Liegen als Voraussetzung für einen erholsamen Schlaf wird bei der Beratung großen Wert gelegt. Zum Service zählt das optische Vermessen der Wirbelsäule, damit die passende Kombination von Lattenrost und Matratze gefunden werden kann. Mittels eines Bettenkonfigurators können die Stoffe und Holzart ausgewählt werden. Auch ein Raumbild lässt sich mittels KI am Bildschirm generieren.

Stark nachgefragt werden auch motorisch verstellbare Komfortbetten für die ältere Generation. Wichtig dabei sind für Curschmann eine ansprechende Optik und eine gute Holzqualität. Seine Lieferanten kommen fast ausnahmslos aus Deutschland.

Betten Lang unterhält darüber hinaus eine eigene Manufaktur, in der Kopfkissen und Daunendecken nach individuellen Wünschen in verschiedenen Qualitäten hergestellt werden. „Am hochwertigsten und edelsten sind die Daunen der Eiderente, die aus Island kommen“, informiert Thomas Curschmann. Doch auch mit Daunen aus der Kurpfalz kann er dienen. Und weil er sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben hat, betreibt er im Untergeschoss eine Bettfedernreinigung – ganz ohne Chemie und als echtes Alleinstellungsmerkmal. Die Empfehlung des Fachmanns: Zudecken alle vier bis fünf Jahre, Kopfkissen spätestens alle zwei Jahre reinigen lassen.

In fünfter Generation inhabergeführt

Tradition verpflichtet. Es gibt in Frankenthal kaum ein inhabergeführtes Fachgeschäft, das älter ist als Betten Lang. Gegründet wurde es am 1. September 1893 von Friedrich Lang, der 1920 die „erste Frankenthaler Dampf-Bettfedern-Reinigungsanstalt“ etablierte. Sohn Friedrich junior übernahm 1936 die Firma und baute 1952 das im Krieg komplett zerstörte Anwesen am heutigen Standort wieder auf. In den 1970er-Jahren ging die Inhaberschaft auf Tochter Renate und Schwiegersohn Willy Curschmann über. 2003 trat dann Sohn Thomas mit Ehefrau Steffi in ihre Fußstapfen.

Inzwischen hat sich auch deren Sohn Tim (25) für eine Mitarbeit im elterlichen Betrieb entschieden. Damit ist der Fortbestand des Familienunternehmens in der fünften Generation gesichert, was die Eltern mit berechtigtem Stolz erfüllt.