Für die Matinee zum Auftakt der Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum 1250 Jahre Frankenthal am Sonntag, 8. Mai, im Congress-Forum gibt es nach Angaben der Verwaltung noch Freitickets. Sie könnten während der Öffnungszeiten des Rathauses an den beiden Empfangsschaltern im Foyer abgeholt werden. Auch ein spontaner Besuch der Veranstaltung, die um 11 Uhr beginnt, ist laut Stadt möglich. Professor Hiram Kümper hält einen Vortrag zum Thema „Bürgerwille in bewegten Zeiten: Frankenthal auf dem Weg zur Stadt“. Im Anschluss sind alle Gäste zu einem Sektempfang eingeladen. Der Festvortrag werde außerdem live auf dem städtischen YouTube-Kanal übertragen.