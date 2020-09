Die Nachwuchs-Tennisspieler der Metropolregion Rhein-Neckar suchen am Wochenende den Sieger der Wilson-Junior-Race-Serie. Beim Masters-Turnier auf der Anlage des TC Grün-Weiss Frankenthal gab es bis gestern Mittag allerdings in einer Kategorie noch keine Meldung.

Beim Masters des Wilson Junior Race in Frankenthal sind Jungen und Mädchen der Altersklassen 12, 14 und 16 am Start. Wobei: Bis Donnerstag, 15.30 Uhr, waren bei den Mädchen der Klasse W16 noch keine Meldungen eingegangen, wie Florian Schumacher vom Ausrichterverein TC Grün-Weiss Frankenthal informiert.

Qualifiziert haben sich automatisch die zwölf Spieler jeder Altersklasse, die bei den bisherigen Turnieren in der Region die meisten Punkte gesammelt haben. Gemeldet haben bei den W12 unter anderem Isabella Krassnitzer (TC Freinsheim) und Alexia Seres (TC Dannstadter Höhe).

Die meisten Meldungen gibt es laut Schumacher bei den M14. Unter anderem sind hier mit Finn Gerstner (Park TC Grünstadt) und Tim Bangert (MTG Mannheim) die beiden Finalisten des Frankenthaler Turniers von vor drei Wochen vertreten. Damals hatte der Mannheimer klar die Oberhand.

Auch bei den M16 ist mit Leon Gerber (TC Weissenhof Stuttgart) der Sieger des Frankenthaler Wilson-Junior-Race-Turniers wieder am Start. Keine Meldungen gab es dagegen laut Florian Schumacher bis Donnerstagnachmittag bei den W16. Die ersten Aufschläge auf der Anlage am Strandbad gibt’s am Samstag (9 Uhr). Die Halbfinals finden am Sonntag ab 10 Uhr, die Endspiele etwa ab 13 Uhr statt.

Ebenfalls am Wochenende kämpfen die Doppel- und Mixedpaare um den Stadtdoppelpokal. Ausrichter ist diesmal der TC Flomersheim, auf dessen Anlage auch alle Partien ausgetragen werden. Ausgespielt werden die Konkurrenzen bei den Damen, Herren, Herren 40 und Herren 60 sowie zwei Mixed-Felder, informiert Fabian Renz vom TC Flomersheim. Los geht’s am Samstag um 10 Uhr. Die Endspiele sind für Sonntag ab 14 Uhr angesetzt. Ausnahme: Die Damen spielen komplett am Samstag.