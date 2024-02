Ein maskierter Mann ist nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen in eine Parzelle der Kleingartenanlage am Sauweideweg zwischen Frankenthal und Ludwigshafen eingedrungen. Den Beamten zufolge konnte der Inhaber des Schrebergartens über dort installierte Kameras im Nachhinein beobachten, wie der Unbekannte gegen 0.15 Uhr vermutlich mit einer Softair-Waffe auf die Kameras und einen Scheinwerfer zielte und sie mit Schüssen beschädigte. In die Hütte auf dem Grundstück sei der Tatverdächtige nicht gelangt, heißt es in der Pressemitteilung. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.