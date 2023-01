Drei Unbekannte haben am Montagabend auf dem Parkplatz am Lambsheimer Weiher einen 30-Jährigen überfallen und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann gegen 22 Uhr mit seinem Auto auf dem Parkplatz an und stieg aus. Drei maskierte Männer seien daraufhin direkt auf ihn zugegangen, hätten ihn mit einem Messer und augenscheinlich einer Schreckschusswaffe bedroht und Wertgegenstände von ihm gefordert. Einer der Unbekannten habe dem 30-Jährigen zudem ins Gesicht getreten. Er wurde dabei laut Polizei leicht verletzt. Die etwa 25 Jahre alten Männer seien mit 50 Euro Bargeld und einem Smartphone in einem VW, einem roten 3er-Golf, geflüchtet.

Nähere Einzelheiten werden ermittelt

Zu den weiteren Umständen der Tat kann die Kriminalpolizei derzeit nichts sagen, man sei erst am Anfang der Ermittlungen, hieß es am Dienstagmittag. Unklar ist demnach auch, ob der 30-Jährige an dem Abend die Gastronomie am Nachtweideweiher ansteuern wollte und wie viel Publikumsverkehr dort herrschte. Die Ermittler hoffen auf Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 0621 9632773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de melden.