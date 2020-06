Ein mit einem Messer bewaffneter und maskierter Mann hat nach Angaben der Polizei am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr den Norma-Markt in der Frankenthaler Straße Am Kanal überfallen. Den Beamten zufolge ging der Unbekannte zielgerichtet zur Kasse und forderte den Mitarbeiter mit vorgehaltenem Messer und den Worten „Kasse auf, Geld her“ die Herausgabe von Barem. Der Kassierer behielt jedoch nach Schilderung der Ermittler die Nerven und weigerte sich. Daraufhin sei der Tatverdächtige ohne Beute über den Parkplatz und den Schießgartenweg in Richtung Ostring/L 523 geflüchtet. Zeugen beschreiben den Gesuchten als 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und etwa 20 bis 25 Jahre alt. Er habe eine graue Fleece-Jacke und eine schwarze Maskierung getragen. Die Polizei sucht insbesondere Zeugen, die den mutmaßlichen Räuber auf der Flucht beobachtet haben. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.