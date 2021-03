In Rheinland-Pfalz gelten, gekoppelt an regionale Inzidenzwerte, ab 8. März weitere Lockerungen bezüglich des Lockdowns. Die Stadt Frankenthal hat laut einer Pressemitteilung ergänzend dazu zwei Allgemeinverfügungen erlassen. Darin werden weiterhin die Maskenpflicht in der Innenstadt sowie die Besuchsbeschränkungen in den Alten- und Pflegeheimen geregelt. Demnach gilt in der gesamten Fußgängerzone sowie in der August-Bebel-Straße, Bahnhofstraße, Speyerer Straße bis zum Speyerer Tor und Wormser Straße bis zum Wormser Tor die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. In Altenheimen im Stadtgebiet darf jeder Bewohner der entsprechenden Einrichtungen täglich einen Besucher nur für die Dauer von einer Stunde empfangen. Ausnahmen in Härtefällen sind mit der jeweiligen Heimleitung abzuklären. Beide Verfügungen gelten bis einschließlich 28. März.