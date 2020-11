Die Stadtverwaltung hat am Freitag die seit Wochenanfang gültige Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes in einem Punkt strenger angewandt als bisher und sie bei einem anderen Aspekt mit einer eigenen Verfügung ergänzt. Nach Angaben der Pressestelle besteht ab sofort dienstags und freitags im gesamten Bereich des Wochenmarkts die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. „Dies gilt auch, wenn das Marktgelände nur passiert wird“, betont die Stadt in ihrer Pressemitteilung. Bisher habe die Maskenpflicht nur beim Warten und Einkaufen an den Ständen gegolten, nicht aber beim Überqueren des Rathausplatzes. Das ist nun anders: Schilder an den Wegen zum Markt weisen auf die neue Regelung hin. Die Landesverordnung verschärfe zudem die Maskenpflicht auf Spielplätzen: So muss von anwesenden Erwachsenen auch hier ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Auch darauf weist die Stadtverwaltung mit Schildern hin.

Nachts kein Alkoholverkauf

Am Freitag hat Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) außerdem eine Allgemeinverfügung unterzeichnet, die den Verkauf von Alkohol zwischen 23 Uhr und 6 Uhr untersagt – und zwar nicht nur an Tankstellen oder Kiosken. Neben diesen Verkaufsstellen richtet sich das Verbot auch an Gaststätten, die für die Zeit des Lockdowns im November einen Liefer- oder Abholservice betreiben. Die Stadt will, so heißt es in der Begründung der Verfügung, der enthemmenden Wirkung des Alkohols vorbeugen, unter der dann bei Treffen mit anderen möglicherweise Regeln des Infektionsschutzes wie der Mindestabstand ignoriert würden.