Wer auf dem Wochenmarkt in Frankenthal einkaufen will, muss dabei weiter einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz (OP- oder FFP2/ KN95-Maske) tragen. Darauf weist die Verwaltung hin. Die generelle Maskenpflicht in der Innenstadt ist angesichts sinkender Infektionszahlen seit 2. Juni aufgehoben. Beim Marktbesuch müsse auch der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden. Maskenpflicht, Abstandsgebot und Hygienekonzepte gelten auch für Geimpfte und Genesene, wird in einer Pressemitteilung betont. Sie werden nur bei den Kontaktbeschränkungen nicht mitgezählt und brauchen beispielsweise beim Besuch in der Innengastronomie keinen Test. Außerdem müssen Geimpfte und Genesene als enge Kontaktpersonen einer mit dem Coronavirus infizierten Person oder bei der Einreise aus Hochinzidenzgebieten nicht in Quarantäne.