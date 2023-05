Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für Marvin Dienst steht am Wochenende ein Saisonhöhepunkt an: Für das Quiddelbacher Team Toksport WRT startet der 25-Jährige beim größten GT3-Rennen der Welt, den 24 Stunden von Spa. An die Strecke hat er beste Erinnerungen.

Im neuen Prototype Cup Germany gewann Dienst dort im April beide Auftaktrennen.