Le-Mans-Flair in der Eifel: Der neue Prototype Cup Germany macht am Wochenende auf dem Nürburgring Station. Rennfahrer Marvin Dienst will im Ligier JS P320 des Quiddelbacher Teams Toksport die Meisterschaftsführung ausbauen.

Die ersten beiden Sprintrennen in der in diesem Jahr vom ADAC neu eingeführten Serie sind schon eine Weile her. Marvin Dienst hat das Wochenende im April in Spa-Francorchamps noch in sehr guter Erinnerung.