Für Rennfahrer Marvin Dienst wird am Wochenende ein Kindheitstraum wahr. Dann bestreitet der 24-Jährige auf dem Hockenheimring für das Berliner Team Mücke Motorsport seine ersten beiden Rennen in der Deutschen Tourenwagen-Masters-Serie (DTM). Dabei betätigt er sich einmal mehr als Entwicklungsfahrer für die revolutionäre Lenkungstechnik „Steer by wire“.

Nein, dass er in diesem Jahr noch in der DTM fahren würde, damit habe er zu Beginn der Motorsportsaison wahrlich nicht gerechnet, sagt der Lampertheimer. Seit vielen Jahren