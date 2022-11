Es braucht nicht viel, um in der Pfalz die Leute „uff die Gass“ zu holen. Am Freitag, dem Martinstag, genügten dazu vielerorts ein bisschen Blasmusik, eine Feuerstelle sowie Brezeln und heiße Getränke. In Beindersheim beispielsweise dürften es mehrere Hundert Menschen gewesen sein, die auf Einladung von SPD und Kita-Eltern am Abend fast andächtig vom Schulhof zum Sportplatz zogen – vom Kindergartenkind bis zur Seniorin mit Rollator. Und wer zu klein oder zu müde zum Laufen war, wurde im Buggy oder Bollerwagen befördert. Und ja, zwischendrin blinkten auch ein paar selbst gebastelte Laternen.