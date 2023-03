Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Früher war nicht alles besser, aber zumindest vieles anders. In dieser Serie lassen wir Persönlichkeiten aus Frankenthal und Umgebung sowie RHEINPFALZ-Redakteure und -Mitarbeiter in ihrer Erinnerung kramen: Was war das erste Spiel im Profisport, das Sie live im Stadion miterlebt haben? Den Anfang macht Martin Haller. Der Lambsheimer Sozialdemokrat war 1998 zum ersten Mal beim Eishockey im Mannheimer Friedrichspark. Eine Geschichte mit entspannten Fans, Styroporblöcken und einem Unfall beim Haarefärben.

Mit der Erinnerung hat man es manchmal echt nicht leicht. Und dann kommen Journalisten auch noch und wollen Informationen zu einem Ereignis, das man als Jugendlicher erlebt hat. Nun, Martin Hallers