Ab Mittwoch ist Martin Haller Bürgerbeauftragter. „Zufrieden und demütig“ blickt er auf 20 Jahre zurück, in denen er den Wahlkreis Frankenthal im Landtag vertreten hat.

„Nah bei de Leit“ zu sein, das wird in der Pfalz so manchem Politiker bescheinigt. Auf Martin Haller trifft der Spruch ebenfalls zu, aber nicht in dem Sinn, dass er das Bad in der Menge liebt oder dem Volk nach dem Mund redet. Vielmehr sucht er die Nähe zu den Bürgern, weil er verstehen, erklären, vermitteln will.

Mit diesem Anspruch, den man durchaus eine Leidenschaft nennen könnte, ist er im überparteilichen Amt des Bürgerbeauftragten richtig. Dort soll er Rheinland-Pfälzer bei Problemen mit Verwaltungen oder der Polizei beraten und unterstützen. Er selbst fügt dem im Interview der RHEINPFALZ hinzu: Die Menschen sollen ihren Staat und sein Handeln besser verstehen.

Flüchtlinge und Umgehungsstraßen

Zu erklären gab es für den 2006 als B-Kandidat überraschend und blutjung in den Mainzer Landtag gekommenen Lambsheimer in seinem Wahlkreis recht viel. Man erinnere sich nur an 2015, als Haller Erster Beigeordneter und Sozialdezernent des Rhein-Pfalz-Kreises war und hier viele Flüchtlinge unterzubringen waren. Oder an den vom Land immer wieder verschobenen Bau der Heßheimer Ortsumgehung. Damals war Alexander Schweitzer noch kein Ministerpräsident, sondern Staatssekretär, und reiste mit Parteifreund Haller an seiner Seite nach Heßheim, um die vom langen Warten genervten Einwohner und Kommunalpolitiker zu besänftigen.

Wenn Haller durch die Region fährt, sieht er so einige Verkehrsprojekte, an deren Verwirklichung er als Mitglied des Landtags und „zusammen mit der kommunalen Familie“, wie er es ausdrückt, mitgewirkt hat. Neben der 2017 vollendeten Heßheimer Umgehung ist das unter anderem die K2 als Umfahrung von Lambsheim. „Ich bin froh, dass das Land dem Kreis damals Mittel für den Bau gegeben hat“, sagt er. „Und ich würde mir natürlich wünschen, dass es der kommenden Generation gelingt, auch noch die Bobenheim-Roxheimer Umgehung zu verwirklichen.“

Das Problem mit dem Fluglärm ist in dem Ort ganz nah am Wormser Flugplatz ebenfalls noch nicht gelöst. Da hat sich der Abgeordnete zwar tief in die komplizierte Materie eingearbeitet und Krisengespräche in Mainz vermittelt, einen Kompromiss haben der Flugplatzbetreiber, die Gemeinde und das Verkehrsministerium jedoch nicht gefunden. Trotzdem: Bürgermeister Michael Müller (SPD) weiß Hallers Einsatz ohne Rampenlicht zu schätzen. Er bescheinigt ihm bei der Unterstützung der Gemeinde eine unaufgeregte Zuverlässigkeit. Amtskollege und Genosse Michael Walther aus Großniedesheim nennt Haller gar „einen Glücksgriff für die Sozialdemokratie in der Region“.

Wie Haller und Baldauf kooperierten

Beim Thema Verkehr kommt der 42-jährige Haller dankbar auf die Zusammenarbeit mit Christian Baldauf (CDU) zu sprechen, dem direkt gewählten Frankenthaler Wahlkreisabgeordneten, mit dem Haller bei den Landtagswahlen 2011, 2016 und 2021 konkurrierte. „Manchmal war es hilfreich, dass ich noch einen Kollegen von der Opposition hatte, mit dem man sich ein bisschen die Bälle hin und her spielen konnte“, sagt Haller, der als Mitglied des Lambsheimer Gemeinderats und des Verbandsgemeinderats stärker die Themen im Frankenthaler Umland beackerte, während es bei Stadtratsmitglied Baldauf umgekehrt zu sein schien. Gleichwohl haben Haller auch beispielsweise der Justiz- und Schulstandort Frankenthal beschäftigt sowie die „Daueraufgabe Stadtklinik mit ihren ganz unterschiedlichen Herausforderungen“.

Zufrieden und demütig – das sind die Wörter, die der Sohn des langjährigen evangelischen Pfarrers von Lambsheim gebraucht, wenn er seine Empfindungen im Rückblick auf sein Wahlkreispensum beschreiben soll. Die Arbeit als Abgeordneter habe er immer als ein Privileg betrachtet, auch weil man es mit so vielen verschiedenen Themen und Menschen zu tun habe, so viel dazulernen dürfe.

Lange Debatte um Verwaltungsreform

Mit gemischten Gefühlen blickt der verheiratete Vater einer Tochter auf die rheinland-pfälzische Verwaltungsreform zurück, die 2014 zum Zusammenschluss von Lambsheim, Beindersheim, Heßheim, Heuchelheim, Großniedesheim und Kleinniedesheim zu einer Verbandsgemeinde führte. Das schmeckte damals sehr vielen Bürgern und Mandatsträgern in den sechs Dörfern überhaupt nicht, und Haller sah als Mitglied der Regierungspartei SPD seine Aufgabe darin, in Bürgerversammlungen Überzeugungsarbeit zu leisten und zu zeigen, dass sich Politik über das Tagesgeschäft hinaus Gedanken machen muss.

Allerdings sei damals ein gar zu düsteres Bild von der demografischen Entwicklung gezeichnet worden. „Viele Reformen und Landesgesetze wurden damit begründet. Ich bin froh, dass nicht der Fehler begangen wurde, die kleinen Schulen zu schließen“, meint der studierte Politik- und Verwaltungswissenschaftler, der ab 2016 in Mainz Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion war.

Sprechstunden im Büromobil

Gelegenheiten, den Abgeordneten zu treffen und zu sprechen, hatten Bürger und Wähler reichlich. Haller nahm sie im Reisebus mit zu Unternehmen und Institutionen in der Region, um zu zeigen: „Was in Mainz passiert, hat mit uns allen und mit unserem Alltag zu tun.“ Er gab sein Frankenthaler Wahlkreisbüro auf und bot lieber in einem eigens dafür gebauten Fahrzeug auf Parkplätzen Sprechstunden an. „Ohne Anmeldung, einfach reinkommen“ war die Devise.

„Ich war für jeden Besuch dankbar“, sagt Haller. Denn im Gespräch und nicht in den sozialen Medien sollte sich seiner Ansicht nach das Leben abspielen. Mit vielen, die ihrem Zorn auf die Politik in E-Mails freien Lauf ließen, habe er sich im mobilen Bürgerbüro dann doch gut austauschen können. Den Wagen bekommt jetzt eine Landtagskollegin aus dem Hunsrück.

Als Bürgerbeauftragter und Nachfolger von Barbara Schleicher-Rothmund darf Martin Haller jetzt nicht mehr politisch aktiv sein. Seine Ratsmandate hat er niedergelegt, und seine Social-Media-Präsenzen seien „plattgemacht“. Eine Sache wird erst punktgenau am Mittwoch umgestellt: die Internetadresse für das Amt, das jetzt männlich besetzt ist. Noch lautet sie www.diebuergerbeauftragte.rlp.de.