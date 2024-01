Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Verein City- und Stadtmarketing möchte im neuen Jahr ein in regelmäßigem Rhythmus an Samstagen stattfindendes Marktplatz-Frühstück etablieren. Das Ziel der Aktion: Sie soll Frankenthal als Einkaufsstadt in der Region bewerben und die schwache Kundenfrequenz am früher einmal ganz klassischen Shoppingtag ankurbeln.

Was in vielen Familien früher zum Wochenende gehört hat, ist inzwischen offenbar deutlich weniger verbreitet: der gemeinsame samstägliche Abstecher der Familie „in