Tobias Reuter wagt mit den Freien Wählern (FW) Rheinland-Pfalz den Schritt in die Politik. Dank genügend Unterstützerunterschriften kandidiert der 31-Jährige im Wahlkreis Frankenthal für den Landtag.

Tobias Reuter hat Betriebswirtschaft studiert und ist geschäftsführender Gesellschafter der Marketingstreet GmbH & Co. KG in Frankenthal, einer Agentur für Personal- und Online-Marketing. Er wolle will nicht nur reden und sich über politische Entwicklungen ärgern, sondern selber mitmachen und etwas verändern, begründet er seinen Einstieg in die Politik. Das Konzept und das Programm der Freien Wähler habe ihn von allen Parteien am meisten angesprochen. In Frankenthal gebe es allerdings nur eine kleine Gruppe von drei Mitgliedern.

Partei noch nicht im Landtag vertreten

Die Freien Wähler Rheinland-Pfalz bezeichnen sich als wertkonservativ, bürgerlich-liberal und als „starke Kraft der politischen Mitte“. Die auf Landesebene aktive Partei gliedert sich in Bezirks- und Kreisvereinigungen, sie kann aber nicht als Landesverband der auf Ortsebene agierenden Freien Wählergruppen angesehen werden. Die Teilnahme an überregionalen Wahlen ist innerhalb der verschiedenen kommunalen Wählergemeinschaften umstritten. Die FW sind bislang nicht im Mainzer Landtag vertreten, bei der Wahl 2016 erhielten sie 2,2 Prozent der Stimmen. FW-Spitzenkandidat für die Wahl 2021 ist Joachim Streit, Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm.