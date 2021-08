Kunst im öffentlichen Raum – dazu zählen auch Arbeiten in der Marinesiedlung. Die geplante Erweiterung eines Hauses dort hat die Skulptur des „Musizierenden Matrosen“ in den Fokus gerückt. Den Wert eines Denkmals räumen die Landesbehörden allerdings weder den Gebäuden noch den Kunstwerken ein.

Der musizierende Matrose lehnt an die Fassade eines der Siedlungshäuser. Für dieses lag dem Planungs- und Umweltausschuss der Stadt im Januar ein Bauantrag für einen zweigeschossigen Anbau vor. Die Rechtslage ist eindeutig: Für das Quartier gibt es keinen Bebauungsplan. Die Erweiterung muss sich also lediglich nach Art und Umfang in die bestehende Bebauung einfügen. Das tat sie; der Ausschuss entschied zugunsten des Bauherrn.

„Künstlerisches Detail“

Möglicherweise dachte auch kein Ausschussmitglied an die Skulptur von Georg Schubert-Blümling. Eine Sprecherin der Verwaltung betont jedoch auf Nachfrage, dass es im Interesse der Stadt liege, die Figur zu erhalten: „Da sie Zeugnis über den Siedlungsbau der 1930er-Jahre ablegt und darüber hinaus dem Viertel ein künstlerisches Detail, eine Besonderheit hinzufügt. Daher sind wir mit dem Bauherrn in Kontakt.“

In den Jahren 1936/37 entstand der erste Bauabschnitt der Siedlung. Die Kunst-am-Bau-Auftragsarbeiten waren ursprünglich im öffentlichen Raum platziert – der Matrose wohl auf einem Bürgersteig. Mittlerweile steht der Sockel allerdings im umzäunten Garten. Die Baugesellschaft Frankenthal ist nicht mehr Eigentümerin des Hauses, vertraglich ist offenbar keine Fürsorge für das Objekt festgeschrieben.

Die Stadt hat ihrer Sprecherin zufolge bei der Denkmalpflege nachgefragt und den Bescheid bekommen, dass der musizierende Matrose nicht unter Schutz gestellt werden könne. Die Landesbehörde bestätigt der RHEINPFALZ gegenüber auf Nachfrage, dass ein Entfernen von Bauplastiken bei der Denkmalbewertung keine Rolle spiele. Die Experten gestehen zwar der Skulptur als Teil der künstlerischen Ausgestaltung der Marinesiedlung einen gewissen Wert zu – jedoch keinen eigenständigen Denkmalwert. Gleiches gelte für die anderen Skulpturen dort. Ihnen fehlten die „besonderen gestalterischen und historischen Merkmale“.

„Zeugniswert“ zu gering

Auch der „historische Zeugniswert“ der Marinesiedlung sei zu gering für eine Einstufung als Denkmalzone. Zwar handele es sich um eine der größten Wohnungsbaumaßnahmen jener Zeit in Frankenthal, sodass der Siedlung eine gewisse Bedeutung für die Geschichte der Stadt zukomme. Doch das alleine reicht nicht aus: Bei der Denkmalauswahl sei der „landesweite Maßstab“ zu berücksichtigen, zudem komme es auf eine ungestörte historische Bausubstanz an. Und da seien die ursprünglichen Siedlungshäuser in vielen Details bereits verändert worden, so die Behörde.

Die Arbeiten Georg Schuberts genießen noch bis ins Jahr 2028 und die von Walter Perron noch bis 2040 Schonzeit nach dem Urheberschutzgesetz. Allerdings kann sich die Stadt, will sie die Kunst-am-Bau-Arbeiten in der Siedlung erhalten, nicht in Sicherheit wiegen. Was bedeutet das für den musizierenden Matrosen, die Nixe, den Mann mit Fisch und wie sie alle betitelt sind? Will die Stadt die Arbeiten schützen, muss sie auf das Verständnis der Eigentümer vertrauen. Im Falle des Matrosen sieht der das pragmatisch. Momentan störe er nicht: „Die Figur ist schon immer da gewesen, dann soll sie auch bleiben.“