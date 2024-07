Mit 2,6 Kilo Marihuana gehandelt, Waffen an der Wand: Es hätte einen 26-jährigen Frankenthaler härter erwischen können, was das Strafmaß angeht. Das Schöffengericht am Amtsgericht gab ihm eine Bewährungsstrafe. Was ihm zu dem milden Urteil verhalf.

2,6 Kilo Marihuana – das ist die Menge, mit der der Frankenthaler nach Überzeugung des Gerichts zwischen Ende 2021 und November 2023 gehandelt hat. Zusätzlich konnte ihm