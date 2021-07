Eine große und professionell betriebene Anlage zum illegalen Anbau von Marihuana hat die Polizei am Montag in Frankenthal ausgehoben. Drei Tatverdächtige im Alter von 21, 31 und 32 Jahren befinden sich in Untersuchungshaft. Das Polizeipräsidium Rhein-Pfalz spricht in diesem Zusammenhang von einem „spektakulären“ Fund. Die Untersuchungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei laufen. Die Beamten hatten die Plantage im Zuge ihrer Ermittlungen in einem leerstehenden Gebäude entdeckt. Rund 1300 Pflanzen sollen sich in der Indooranlage befunden haben. Aufgrund der Größe der Anlage zogen sich die umfangreichen Arbeiten zur Sicherstellung des Materials laut Polizeibericht bis Dienstag hin. Dabei waren auch Spezialisten des Landeskriminalamtes und des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik vor Ort. Den Tatverdächtigen wird der unerlaubte Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen vorgeworfen. Nähere Angaben zum Fundort macht die Polizei auf Nachfrage mit Verweis auf die andauernden Ermittlungen nicht.