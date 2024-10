In seiner 57 Jahre langen Regierungszeit bescherte Kurfürst Carl Theodor der Kurpfalz eine kulturelle und wirtschaftliche Blütezeit, von der auch Frankenthal auf vielfältige Weise profitieren durfte. Rathaus, Stadttore, Kirchenchor, Rheinkanal oder Spielkartenmanufaktur – die Spuren Carl Theodors und seines Ministers Fontanesi sind vielfältig. Mit einem breitgefächerten Programm erinnert die Stadt Frankenthal in diesem Jahr an Kurfürst Carl Theodor von der Pfalz (1724-1799), dessen Geburtstag sich zum 300. Mal jährt. Die nächste vom Stadtarchiv organisierte Veranstaltung führt mitten hinein in das Frankenthal des 18. Jahrhunderts. Historikerin Elisabeth Wietor nimmt das Publikum am Freitag, 18. Oktober, um 14 Uhr im Rathaus in ihrem reich bebilderten Vortrag mit auf eine Entdeckungsreise. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung nicht erforderlich. Weitere Information zu Frankenthal als Fabriquenstadt und Carl Theodors Rolle für die Stadt sind unter www.frankenthal.de/carl-theodor zu finden.