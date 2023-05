Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Ruf nach Zärtlichkeit des Künstlers und die Freude an der Unterhaltung in der Gemeinschaft mit Abstand, das vereinte sich am längsten Tag des Jahres im Frankenthaler Autokino. Vor rund 270 Autos und noch mehr Zuschauern hat der Mannheimer Komiker Bülent Ceylan am Sonntag für einen stimmungsvollen Abend gesorgt – und in einer Notsituation Herz bewiesen.

Ob über Bülent Ceylan selbst, seine Figuren Anneliese, Mompfred, Harald und den Neuen, Thor – die Zuschauer im Autokino freuten sich darüber, mehr als Blech und Windschutzscheiben