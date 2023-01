In der Gewahrsamszelle der Polizei endete nach deren Angaben der Sonntagabend für einen 62-Jährigen aus Frankenthal. Den Beamten zufolge hatte sich gegen 19.15 Uhr ein Taxichauffeur bei der Wache gemeldet, weil der Mann am Fahrtende nicht zahlen konnte. Nach Darstellung der Polizisten sei ihm von Beginn an bewusst gewesen, „dass er über keinerlei Geldmittel verfügte“. Die Streife habe dem Mann einen Platzverweis erteilt, den er allerdings ignoriert und sich vor den Beamten in eine nahegelegene Bar begeben habe. Einen erneuten Betrugsversuch hätten die Einsatzkräfte verhindern können, heißt es im Pressebericht. Den Rest der Nacht habe der 62-Jährige in Gewahrsam verbracht. Ein Strafverfahren gegen ihn sei eingeleitet worden. Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.