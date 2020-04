Weil er seiner Darstellung nach von zwei entgegenkommenden Radlern vom Weg abgedrängt wurde, hat sich ein 45 Jahre alter Mann am Montagabend bei einem Sturz in der Industriestraße die linke Hand gebrochen. Das hat die Polizei Frankenthal mitgeteilt. Den Beamten zufolge war er auf dem Radweg zur Wormser Straße unterwegs, als ihm in Höhe der Unterführung zwei Männer entgegenkamen – allerdings nicht in der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Weil der Weg an dieser Stelle eng sei, habe der 45-Jährige gebremst und versucht auszuweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei sei er hingefallen und habe sich verletzt. Die anderen Männer hätten, so die Polizei, unbeirrt ihre Fahrt fortgesetzt. Der Gestürzte sei vom Unfallort selbstständig in die Stadtklinik geradelt, wo der Bruch diagnostiziert wurde. Die Unfallverursacher sollen 25 bis 30 Jahre alt sein. Einer der beiden habe ein blaues T-Shirt und Jeans getragen. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.