Auf dem Heimweg von der Schule wurde ein elfjähriges Kind am Dienstagmittag gegen 11.45 Uhr laut Polizei in der Weidstraße von einem älteren Mann aus einem grauen Kombi heraus angesprochen. Dieser habe das Kind gefragt, ob er es nach Hause fahren solle. Das Kind reagierte richtig und ignorierte den Mann. Stattdessen schloss es sich weiteren Schülern auf dem Heimweg an, heißt es im Polizeibericht. Der Mann sei daraufhin in Richtung TSV Eppstein weggefahren. Er soll etwa 65 bis 80 Jahre alt sein, kurze, graue Haare haben und ungepflegt wirken. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich laut Polizei möglicherweise um einen VW Golf oder einen Skoda. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.

Mitte Mai hatte die Polizei bereits von einem ähnlichen Fall berichtet. Damals hatte ein Unbekannter aus einem dunklen Kastenwagen heraus im Carl-Bosch-Ring einen Neunjährigen auf dem Heimweg von der Schule angesprochen und dem Kind Schokolade angeboten. Das Alter des Mannes wurde auf 50 Jahre geschätzt.

Keine Gerüchte verbreiten

Die Polizei rät generell, bei solchen Ereignissen Hysterie zu vermeiden und keine Gerüchte über soziale Netzwerke weiterzuverbreiten. Stattdessen solle man sich bei jedem verdächtigen Vorfall direkt über die Dienststelle oder die Notrufnummer 110 an die Polizei wenden. Die Ermittler würden jedem Hinweis nachgehen. Aber nicht jeder Fremde, der ein Kind anspricht, habe Böses im Sinn. Wenn Kinder von solchen Erlebnissen erzählen, sollten Eltern sie dafür loben, dass sie sich ihnen anvertraut haben. Familien sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen und Kinder möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz schicken. Auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden sich weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.