250.000 Euro soll ein mutmaßlicher Betrüger von einer 82 Jahre alten Frankenthalerin dafür kassiert haben, dass er angeblich an ihrem Haus existierende Schäden beseitigt. Der 22 Jahre alte Mann aus Offenburg (Baden-Württemberg) hatte nach Darstellung der Staatsanwaltschaft vor etwa anderthalb Jahren mehrfach größere Geldbeträge von der Seniorin entgegengenommen, aber in der Folge keine der versprochenen Leistungen erledigt. Der Sohn des Opfers habe den Sachverhalt schließlich angezeigt, heißt es in der am Dienstag verbreiteten Pressemitteilung der Ermittlungsbehörden. Der Tatverdächtige sei bei einer weiteren geplanten Geldübergabe am Donnerstag vergangener Woche festgenommen worden. Der 22-Jährige ist inzwischen dem Haftrichter vorgeführt worden und sitzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Zunächst sei auch eine 18 Jahre alte Begleiterin des Mannes aus Darmstadt festgenommen worden – sie sei inzwischen aber „mangels Haftgrundes“ wieder auf freiem Fuß.