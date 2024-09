Zwei Seniorinnen sind am Freitag auf offener Straße ihrer Halsketten beraubt worden. Die eine Straftat ereignete sich laut Polizei um 14 Uhr an einer Bushaltestelle in der Mahlastraße, nahe Jahnplatz. Auf die 79-jährige Frau sei ein unbekannter Mann zugekommen und habe ihr unvermittelt die Kette vom Hals gerissen. Der Täter flüchtete mit einem Pkw. Wenig später, gegen 15 Uhr, ereignete sich das Gleiche in der Schraderstraße. Auf Höhe des Lidl-Marktes riss ein Unbekannter einer 87-Jährigen von hinten ihre Halskette ab und flüchtete zu Fuß. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.