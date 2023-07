Ein Mann, der mit einem großen Küchenmesser in der Frankenthaler Innenstadt herumgelaufen sein soll, hat am Donnerstag nach Angaben der Polizei einen Großeinsatz ausgelöst. Wie die Beamten am Freitag mitteilen, waren gegen 15 Uhr mehrere Notrufe von Zeugen eingegangen, die den bewaffneten Fußgänger in der Schmiedgasse auf dem Weg Richtung Wormser Straße beobachtet hatten. „Starke Polizeikräfte“ hätten daraufhin den gemeldeten Bereich abgesucht – zunächst ohne Erfolg. Weitere Zeugen gaben den Ermittlern zufolge an, dass sie im nahegelegenen Metznerpark eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen beobachtet hätten. Beamte kontrollierten dort fünf Personen, die möglicherweise an dem Streit beteiligt waren. Darunter ein 21 Jahre alter Mann, den die Polizei anhand eines von Zeugen in sozialen Netzwerken veröffentlichten Bildes für den mutmaßlichen Auslöser des Einsatzes hält. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sei er der Gesuchte mit dem Messer und soll mit einem 26-Jährigen in Streit geraten sein. Verletzt wurde dabei niemand. Die Ermittlungen konzentrierten sich darauf, ob und in welcher Form das Messer verwendet worden sei. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.