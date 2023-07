Mit Schlägen und Tritten ist ein 20 Jahre alter Mann am frühen Sonntagmorgen nach Angaben der Polizei Frankenthal in einer Bar in der Mühlstraße verletzt worden. Die Folgen: Platzwunden am Kopf. Den Beamten zufolge erlitt auch seine gleichaltrige Begleiterin Blessuren bei der Auseinandersetzung, zu der es gegen 4 Uhr morgens gekommen war. Ein zunächst unbekannter Täter habe den Ludwigshafener zu Boden geschlagen. Anschließend hätten ihn weitere Anwesende angegriffen. Seine Bekannte habe versucht, dem 20-Jährigen zu helfen. Die beiden flüchteten dann laut Pressemitteilung aus der Kneipe. Beim erneuten Aufeinandertreffen mit den Schlägern kurz danach sei der junge Mann abermals attackiert worden. Für ihn endete der Abend wegen seiner Verletzungen im Krankenhaus. Zwei der Tatverdächtigen hätten Streifenpolizisten in der Nähe der Bar erwischt: einen 19-Jährigen aus Frankenthal und einen 34-Jährigen aus Ludwigshafen. Gegen sie läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise von Zeugen an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.