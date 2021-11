Mit seinem Krankenfahrstuhl stieß ein Mann am Dienstag gegen 16 Uhr auf dem Gehweg in der Hanns-Fay-Straße laut Polizei so heftig gegen ein fünfjähriges Mädchen, dass dieses umfiel. Der Mann soll laut Zeugen weitergefahren sein und dabei noch einen am Straßenrand abgestellten Hyundai gestreift haben. Der Blechschaden wird auf 750 Euro geschätzt. Zwei Zeugen hatten den Unfall beobachtet und halfen dem Mädchen wieder auf die Beine. Das Kind sei dann mit einer Frau, die es begleitet hatte, weitergegangen. Das Mädchen und die Erwachsene, vermutlich die Mutter, werden nun von der Polizei gesucht. Sie können sich unter Telefon 06233 313-0 und per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.