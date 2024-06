Mit 1,43 Promille war ein Kradfahrer unterwegs, der am Donnerstagabend in Mörsch gestürzt ist. Wie die Polizei weiter mitteilt, war der 37-Jährige gegen 21.15 Uhr in Richtung Frankenthal unterwegs, als er in Höhe der Straße „Auf der Höhe“ augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit und alkoholisiert zu Fall kam. Der Frankenthaler verletzte sich dabei. Da er lediglich mit T-Shirt und kurzer Hose bekleidet war, zog er sich diverse Abschürfungen an Armen und Beinen zu und wurde vorsorglich zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.