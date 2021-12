Bewusstlos zusammengebrochen ist ein 38-Jähriger am Sonntag gegen 19.30 Uhr in der Frankenstraße. Passanten hatten die Polizei informiert. Zeugen schilderten laut Bericht, dass sie einen lauten Knall gehört hätten und der Mann daraufhin mit seinem grauen Mercedes aus der Colombes-Straße in die Frankenstraße eingebogen sei. Er habe das Auto auf dem Seitenstreifen geparkt und sei ausgestiegen. Unmittelbar danach sei der 38-Jährige auf der Straße zusammengebrochen. Nach ersten Untersuchungen war laut Polizei ein medizinischer Notfall der Grund für die Bewusstlosigkeit. Ob der Knall, den Zeugen gehört hatten, mit dem Vorfall zusammenhängt, ist noch offen. Wer etwas gehört und gesehen hat, kann sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de wenden.