Ein Mann hat auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Wormser Straße am Montag Uhren angeboten. Ein Zeuge informierte die Polizei. Eine Streife traf den Mann später mit seinem Auto in der Eisenbahnstraße an und kontrollierte ihn. Im Fahrzeug fanden die Polizisten 13 Armbanduhren und nahmen sie zur Prüfung auf mögliche Fälschungen mit. Ob der Mann in betrügerischer Absicht handelte, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Die Polizei warnt davor, Waren bei Straßengeschäften zu kaufen, da diese sich häufig als Fälschungen oder minderwertig herausstellten.