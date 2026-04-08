Bei einer Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Frankenthaler Albertstraße ist am Ostermontag ein Bewohner mit einem Messer schwer verletzt worden.

Ein Sprecher der Frankenthaler Polizei bestätigte am Mittwochnachmittag Beobachtungen eines unbeteiligten Zeugen, der sich in der Nähe aufgehalten und ein größeres Aufgebot an Einsatzfahrzeugen registriert hatte. Gegen 16 Uhr war die Polizeiinspektion demnach von einem Heimbewohner über einen lautstarken Streit in einem Zimmer informiert worden. Ein Mann musste schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt in ein Krankenhaus transportiert werden, der Polizeisprecher bestätigte Stichverletzungen.

Einem Bewohner seien zunächst vor dem Gebäude Handschellen angelegt worden, um in der aufgeheizten Stimmung eine weitere Eskalation zu verhindern. Noch vor Ort hätten sich aber keine belastbaren Anhaltspunkte ergeben, die ihn unmittelbar zu einem Verdächtigen machten. Er wurde wieder freigelassen. Nach Angaben des Polizeisprechers liegen Hinweise zur Identität des tatsächlichen Täters vor, sie reichten aber noch nicht für eine vorübergehende Festnahme oder gar eine Vorführung bei einem Haftrichter.

Die Ermittlungen zum Tatverlauf dauerten an, Alkohol sei nicht im Spiel gewesen. Ob das Opfer noch im Krankenhaus behandelt wird, ist nicht bekannt.