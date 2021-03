Ein Unbekannter hat einem 48-Jährigen am Dienstagnachmittag auf dem Hundeauslaufplatz entlang der Mahlastraße in die Hand gebissen und eine blutende Wunde am Daumen verursacht. Wie die Polizei Frankenthal am Mittwoch mitteilte, kam es gegen 16.30 Uhr zwischen den beiden Männern zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Offenbar hatten beide unterschiedliche Ansichten bei der Hundeerziehung. Anschließend gerieten die Männer körperlich aneinander und im Gerangel biss der schätzungsweise 55 Jahre alte Mann dem 48-Jährigen in die Hand, bevor er den Hundeauslaufplatz verließ.