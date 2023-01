Mit einem Messer hat ein 61 Jahre alter Mann am Dienstagmorgen in Eppstein Einsatzkräfte der Feuerwehr Frankenthal bedroht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, war die Wehr zu dem Grundstück in der Dürkheimer Straße ausgerückt, weil dort augenscheinlich Unrat verbrannt wurde. Während des Einsatzes habe der Mann die Brandschützer ebenso beleidigt wie die hinzugerufenen Polizisten, heißt es im Pressebericht. Er ließ sich allerdings von ihnen widerstandslos festnehmen. Den Beamten zufolge wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Schließlich sei er aus polizeilichem Gewahrsam entlassen worden. Die Feuerwehr war bei dem Zwischenfall nach eigenen Angaben mit fünf Fahrzeugen und 24 Mann im Einsatz. Zunächst war Rauchentwicklung aus dem Bereich des Friedhofs gemeldet worden, bevor diese einem Feuer auf einem Grundstück in der Nähe zugeordnet werden konnten, wo laut einer Sprecherin unter anderem Paletten in Flammen standen. Von der Bedrohung gegenüber den eigenen Leuten hatte die Feuerwehr zunächst nicht berichtet.