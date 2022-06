Ein unbekannter Täter hat auf der Bahnstrecke zwischen Worms und Osthofen vier Ankerkabel an Bahnmasten entfernt und dadurch für Störungen im Bahnverkehr gesorgt. Die Polizei bemerkte die Manipulation nach eigenen Angaben, als sich der Stromabnehmer eines Güterzuges am Dienstag auf der Strecke in einem zu tief hängenden Spannungsseil verfing. Weil die Ankerkabel entfernt worden waren, hätten die Bahnmasten nicht mehr senkrecht gestanden, sondern seien seitlich geneigt gewesen. Dadurch sei das Spannungsseil um etwa einen Meter abgesenkt worden. Die Strecke war über Stunden gesperrt. Mehrere Züge seien ausgefallen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.