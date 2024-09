30 verschiedene Manga-Sonderausgaben von zehn Verlagen warten am Samstag, 21. September, 10 bis 15 Uhr, in der Stadtbücherei darauf, von Fans entdeckt zu werden – darunter sind auch bekannte Labels. Freuen können sich die Manga-Leser auf Leseproben mit Zeichenanleitungen, außerdem Geschichten aus den Bereichen Fantasy, Romance und Mystery. Buttons oder Sticker mit den eigenen Lieblingscharakteren werden gestaltet. Der Eintritt ist frei. In der Stadtbücherei gibt es Gratis-Leseproben. Mehr Informationen zum Manga Day erhalten Interessierte unter www.mangaday.de.