Der Landtagsabgeordnete Christian Baldauf steht vor einem Wechsel an die Spitze von Lotto Rheinland-Pfalz. Bei der Frankenthaler Union nimmt er dazu Stellung.

Verzichtet Christian Baldauf (CDU) auf sein Direktmandat und verlässt den Landtag? Eine Frage, die auch die Parteibasis der Union umtreibt. Beim Kreisparteitag der Frankenthaler CDU gab Baldauf darauf noch keine Antwort. Der 58-Jährige soll alleiniger Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz werden. Der Aufsichtsrat der GmbH entscheidet darüber am Donnerstag, 28. Mai.

Die CDU-Versammlung in Flomersheim kam da am Dienstagabend noch zu früh, als dass Baldauf sich schon öffentlich festgelegt hätte. Es liefen noch Verhandlungen, sagte der Frankenthaler. Im politischen Mainz rechnen viele damit, dass der Landtagsabgeordnete sein Mandat abgibt, wenn er an die Lotto-Spitze wechselt.

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Lotto-Chef: „Hochspannender Job“

Der Geschäftsführerposten sei ein „hochspannender, toller Job“, erklärte Baldauf, der seit 25 Jahren im Landtag sitzt. Gordon Schnieder, damals noch designierter Ministerpräsident, habe ihm das angeboten. Aber: „Ich hätte auch in sein Kabinett gehen können“, sagte Baldauf und nannte dabei ausdrücklich das Wirtschaftsministerium.

Lotto-Chef oder Wirtschaftsminister? Für Baldauf wird es jetzt voraussichtlich der gut dotierte Geschäftsführerposten. Sollte er im Zuge des Wechsels zu Lotto sein Direktmandat zurückgeben, wäre seine B-Kandidatin Barbara Eisenbarth-Wahl (CDU) an der Reihe. Eisenbarth-Wahl ist aktuell Ortsbürgermeisterin von Lambsheim.

Martin Svoboda, scheidender Kreisvorsitzender der Union, würdigte Baldauf beim Parteitag als „strahlenden Stern in der CDU Frankenthal“. Svoboda verzichtete bei der Mitgliederversammlung auf eine erneute Kandidatur. Sein Nachfolger ist Ulrich Fleischmann, Ortsvorsteher von Flomersheim.