Generationentreff, Ortseingang, Real-Gelände: Was passiert aktuell in Frankenthals kleinstem Vorort? Ortsvorsteher Thomas Batke spricht über die Themen in Studernheim.

Was ist los in Frankenthals Vororten? Was läuft gut und wo drückt der Schuh? Wir haben die Ortsvorsteher gefragt, welche Themen sie derzeit besonders beschäftigen: von Treffpunkten im Ort über die Verkehrssituation bis hin zu konkreten Projekten, die das Miteinander stärken sollen. Den Anfang macht Studernheims Ortsvorsteher Thomas Batke ( FWG).

Ist seit bald zwei Jahren Ortsvorsteher von Studernheim: Thomas Batke (FWG). Foto: FWG Frankenthal/oho

Herr Batke, was sind für Studernheim derzeit die wichtigsten Themen?

Das wichtigste Thema ist für mich aktuell der Generationentreff – als Nachfolge für den Seniorennachmittag. Der Seniorennachmittag läuft seit mehr als 40 Jahren, alle zwei Wochen freitags, mit Kaffee und Kuchen, viel Austausch und Programm. Organisator Erich Jaschek hat aus Altersgründen aufgehört. Julia Merdian ist seine Nachfolgerin und leitet jetzt die Ökumenische Seniorengemeinschaft, zunächst bis zu den Sommerferien. Dann müssen wir schauen, wie es weitergeht.

Nachfolgerin und Vorgänger: Julia Merdian, Leiterin der Ökumenischen Seniorengemeinschaft, mit Erich Jaschek , der in Studernheim über Jahrzehnte den Seniorennachmittag organisiert hat. Archivfoto: Magdalena Ringeling

Warum gerade dann?

Weil sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Das Pfarrheim, wo der Seniorennachmittag bisher stattfindet, wird nach den Ferien für die Ganztagsbetreuung der Grundschüler benötigt. Dann sind die Kinder bis in den Nachmittag im Pfarrheim, anschließend wird aufgeräumt und für Vereine oder die Senioren bleibt weniger Platz und Zeit. Die Senioren mussten ja schon von ihrem Stammtermin am Mittwoch auf Freitag ausweichen, das war nicht ideal.

Und was genau soll dann der Generationentreff sein?

Der Generationentreff soll in der Eichwiesenhalle Platz finden, wo früher der Jugendtreff war. Es soll ein multifunktionaler Treffpunkt fürs Dorf werden: Senioren, Vereine, Gruppen – alle Generationen. Mir ist wichtig, dass die Räumlichkeiten in der Eichwiesenhalle wieder dem Dorf zur Verfügung stehen und wir Studernheimer Vereine und Gruppierungen dort verlässlich unterbringen können. Wir haben in Studernheim ein reges Vereinsleben, das soll auch künftig Raum haben.

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Wie weit sind Sie mit dem Projekt?

Ich bin bezüglich der Räumlichkeiten bereits kurz nach Amtsantritt, seit Januar jedoch im sehr engen Austausch mit der Stadtverwaltung. Es geht voran, aber es ist zäh, so wie das mit Verwaltungen manchmal ist. Ein großes Thema ist natürlich das Geld, aber auch die Vorgaben: die Versicherungsthemen, Fragen zur Technik, Abnahmen, Sicherheit und noch viel mehr, das alles ist ein ganzer Rattenschwanz. Ich habe dazu schon viele Seiten Konzepte und Korrespondenz erstellt. Mir geht es nicht schnell genug, aber ich bin überzeugt: Am Ende wird es diesen Studernheimer Generationentreff geben. Das bekommen wir zusammen hin.

Gibt es dafür einen Zeitplan?

Mein Ziel ist spätestens im Herbst. Bis dahin möchte ich die Räumlichkeiten so weit haben, dass sie nutzbar sind. Es führt kein Weg daran vorbei, dass wir als Dorf Lösungen brauchen, um allen gerecht zu werden. Über das Geld kann ich aber noch nichts sagen.

Warum ist Ihnen das Soziale so wichtig?

Wir haben in Studernheim einen hohen Anteil älterer Menschen. Und ich habe das Gefühl, dass es viel Potenzial gibt, diesen Menschen mehr Teilhabe am Leben zu ermöglichen. Einsamkeit ist ein großes Problem. Viele sieht man bei Festen gar nicht, manche sitzen wahrscheinlich einfach nur allein zu Hause. Diesen Menschen wollen wir helfen. Der Seniorennachmittag war immer eine Institution, jetzt wollen wir das Konzept im Generationentreff weiterentwickeln, auch mit neuen Formaten, vielleicht mit Spielen, Aktionen oder mehr Austausch. Das muss in den nächsten Jahren wachsen.

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Welche Projekte stehen noch an?

Ein Thema ist unser neuer „Geschichtstreff“, der sehr gut ankommt. Der nächste Treff ist am Dienstag, 19. Mai. Wir wollen uns dann final mit Straßennamen beschäftigen: Woher kommen sie, was bedeuten sie? Das Stadtarchiv hat uns zugearbeitet, das ist eine super Zusammenarbeit. Ziel ist, an den Straßen im Ortskern wieder kleine Erklärungsschilder zu den Namen anzubringen. Ein anderes Thema ist die Verkehrsinsel am Ortseingang in Richtung Frankenthal.

Was soll dort passieren?

Die Verkehrsinsel soll begrünt werden. Geplant ist das im Mai. Ich wünsche mir Blütenpracht in Blau-Gelb, also in den Ortsfarben. Ich habe Wappen und repräsentative Ortseingänge in vielen Orten gesehen, das gefällt mir. Das ist gut für die Identität und das Zusammengehörigkeitsgefühl.

In vielen Gemeinden ist der Friedhof ein großes Thema. Auch in Studernheim?

Wir haben hier auch ein kleines Projekt, ja. Wir haben ein Gestell gebaut, an dem man Gießkannen oder kleine Gartengeräte aufhängen kann – als Service und zum Ausprobieren. Außerdem haben wir das Hoftor in Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe und dem ZAB neu streichen lassen, jetzt gibt es bald den zweiten Anstrich. Dann feiern wir Einweihung.

Millimeterarbeit in Studernheim: So eng geht es für Stadtbusse mitunter in der Heinrich-Reffert-Straße zu. Archivfoto: Jörg Schmihing

Wie sieht es mit dem Busverkehr aus? Bei der jüngsten Ortsbeiratssitzung im März gab es viele Diskussionen, weil künftig möglicherweise noch eine Buslinie durch die Oggersheimer Straße führen soll. Haben sich die Gemüter wieder beruhigt?

Wir haben nach der Kritik noch einmal Gespräche geführt, das hat sich beruhigt. Bei der Linie 466 muss man grundsätzlich schauen, ob das Angebot noch zu den Bedürfnissen der Menschen passt, da sitzt bis auf den Schulverkehr eigentlich nie jemand im Bus. Früher war es ja auch mal anders gedacht: Um die Eppsteiner und Flomersheimer an den Real-Markt zu bringen. Aber den gibt es ja nicht mehr.

Es war einmal: der Real-Markt in Studernheim. Archivfoto: Sonja Weiher

Stichwort ehemaliges Real-Gelände. Was tut sich da? Geplant ist der Bau eines Fachmarktzentrums und eines Neubaugebiets mit mehr als 200 Wohneinheiten. Noch liegt die Fläche brach. Bei den Studernheimern ist die Ungeduld groß.

Ich hoffe, dass sich etwas tut! Nein im Ernst, im Hintergrund laufen hier noch letzte Abstimmungen. Ich hoffe, dass es auch hier bald losgeht. Aber die Zuständigkeit liegt bei der Stadt. Deshalb kann ich dazu wenig sagen.

Was wünschen Sie sich für Studernheim?

Dass wir als Dorf weiter zusammen anpacken. Es gibt viele engagierte Vereine, Gruppen und Einzelpersonen. Wenn wir Projekte wie Generationentreff, Ortseingang oder Geschichtstreff hinbekommen, zeigt das: Studernheim kann viel, man muss uns nur machen lassen.

Zur Person

Thomas Batke (FWG) ist seit Sommer 2024 Ortsvorsteher von Studernheim, dem kleinsten Vorort von Frankenthal. Der 41-Jährige stammt aus Studernheim, ist verheiratet und hat drei Kinder. Er arbeitet als Projektleiter in der Energieversorgung.