Riesenmammutbäume sind eigentlich in der kalifornischen Sierra Nevada beheimatet und in unseren Breitengraden – vom Schlosspark in Weinheim einmal abgesehen – eher selten anzutreffen. In Frankenthal ragt ein solcher Baumriese nahe des Wormser Tors in den Himmel. Genauer in der Rudolf-Graubner-Anlage an der Ecke Wormser Straße/Westliche Ringstraße.

Inspiriert vom Artikel in der RHEINPFALZ am SONNTAG (23. Mai) hat Herbert Keistler, Inhaber des gleichnamigen Tabakwarengeschäfts in der Wormser Straße, auf den Standort dieses